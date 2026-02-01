◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。第１試合で「ヤングライオン杯争奪トーナメント決勝戦」が行われ、嘉藤匠馬と村島克哉が対戦した。１９８５年にスタートしたヤングライオン杯は、新日本プロレスの若手選手が飛躍を期す伝統の大会で今回は、２０１９