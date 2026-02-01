【THE合体 ランドバイソン】 2027年1月 発売予定 価格：52,000円 グッドスマイルカンパニーは、完成品トイ「THE合体 ランドバイソン」を2027年1月に発売する。価格は52,000円。 本商品はアニメ『伝説の勇者ダ・ガーン』に登場する陸の勇者「ランダーズ」そして「ランドバイソン」をTHE合体シリーズで立体化。 ランドバイソン時は頭頂高約270mmの