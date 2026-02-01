日本ハムからＦＡ加入した巨人・松本剛外野手が１日、宮崎春季キャンプで７時間超の猛練習を行い、新天地での初日を終えた。背番号「９」のユニホームを初披露。午前中に行われたシートノックでは中堅の位置で軽快な動きを見せ、午後のフリー打撃では巧みなバットコントロールを示した。全体練習後も室内での打撃練習やウェートトレなどで汗を流し、「すごく充実した一日を送れました」と振り返った。明るいスタートとなった