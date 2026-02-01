30日、北九州市門司区で起きた山火事は、1日正午に鎮火が確認されました。30日午後、北九州市門司区奥田で倉庫が焼ける火事があり、近くの山に飛び火しました。火は31日午後3時すぎにほぼ消し止められ、消防は残り火がないか確認を進めていましたが、1日正午、発生からおよそ47時間たって鎮火が確認されました。