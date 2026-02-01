第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、最優秀新人賞を受賞した黒崎煌代（２３）が表彰式に出席した。「見はらし世代」（団塚唯我監督）、「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」（大九明子監督）での受賞。低音のイケメンボイスを響かせた黒崎は「そうだな…、う〜ん、何言おうと思ったんだっけ？すごい緊張しちゃって」と、おとぼけ風味のかわいらしい素顔をのぞかせた。「ま