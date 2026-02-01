衆議院選挙の投票まであと一週間。選挙戦、最初で最後の日曜日となった2月1日、各陣営は大票田の高知市を中心に積極的に支持を訴えました。今回の衆議院選挙には、県内2つの選挙区に前議員と新人のあわせて6人が立候補し、選挙戦を展開しています。日曜日の2月1日は午前中から多くの候補者が大票田の高知市などに入り、日曜市など人通りの多い場所で街頭演説をおこない、懸命に支持を呼びかけました。一方、高知市の中心商店街では