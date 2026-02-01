フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー冬季五輪銀メダルの浅田真央さん（３５）が１日、姉でタレントの浅田舞（３７）とテレビ朝日系「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」に出演。初登場時の１５歳の時の映像に「（私）豆みたいですね」と照れ笑いした。番組にも一緒に出演した愛犬・エアロについて黒柳徹子が質問すると、浅田は「エアロは２年前、１９歳まで生きて亡くなったんです」と２４