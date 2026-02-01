バレーボールSVリーグ男子のオールスター戦で、ファンにあいさつする高橋藍（右から2人目）ら＝ジーライオンアリーナ神戸バレーボールSVリーグ男子のオールスター戦が1日、ジーライオンアリーナ神戸で9千人超を集めて行われ、日本代表の高橋藍（サントリー）は「レベルの高いプレーを楽しんでもらえたと思う」と満足そうに話した。MVPに輝いた西田（大阪B）は「会場の全員でいい雰囲気をつくれた。各チームの色がまじった景色の