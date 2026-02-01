落合信彦さんスケールの大きなノンフィクション作品で知られる国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが1日午前8時8分、老衰のため東京都の病院で死去した。84歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行う。喪主は長男でメディアアーティストの陽一さん。米オルブライト大などで国際政治を学び、石油ビジネスを経てジャーナリストに転身。1970年代、ケネディ米大統領暗殺事件の真相を追った「二〇三九