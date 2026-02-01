阪神の具志川組キャンプ地・具志川球場に今年から、巨大倉庫が建設された。高さ6・3メートル、軒先10メートルで、ブルペン裏に位置。阪神球団からの意見をヒアリングしながら、打撃ケージやマシンなど用具を全て収容することができるものとなっている。うるま市の担当者は、「トラクターを入れたりもできる。練習試合では、ビジターチームの控え室としても使うと聞いています」と説明した。建設費約6000万円の倉庫。愛称は未