タレントの伊藤悠真（22）が1月31日、X（旧ツイッター）を更新。故意にぶつかってきたとみられる男性、いわゆる“ぶつかりおじさん”を撃退したエピソードを披露した。剣道が特技で、全国大会に出場した経験もある。「昨日、噂の『ぶつかりおじさん』と遭遇」として、「明らかに狙って突っ込んできたけど、こちらは剣道で鍛えた体幹と肩。微動だにせず正面から受け止めてしまった」と振り返った。「相手の方が派手に体勢崩してよろ