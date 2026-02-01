お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）池田直人（32）が1日、都内で、TOKYO FM月曜喋るズ「エフエムレインボー」（月曜午後8時）の番組初イベント「日曜会えるズエフエムレンボー『1st DANCE』」を行った。同番組で人気コーナーの数々をリアルで開催。リスナーの人生相談に応える「ジャンボたかおの俺がお前らを抱き締めてやる!!!」では恋の悩み、番組投稿を機に夢だったお笑い芸人へと進んだリスナーへアドバイスを送