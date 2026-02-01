2026年2月13日にリリースされるNGT48の大塚七海さんの初の写真集（撮影：岡本武志、KADOKAWA刊）のタイトルが「七いろの青」に決定。あわせて表紙と先行カットが公開されました。【写真】白ワンピ＆ポニーテールの大塚七海さんNGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中の大塚さん。写真集のタイトルは秋元康氏が考案しました。表紙には、大塚さんが節目となるとき