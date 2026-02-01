私（チサ、40代）は夫と高1になる娘（ミオカ）、息子との4人暮らし。やっと娘の高校受験が終わり、中学校の卒業式を迎えました。私は娘から、卒業式にクラス全員で中3の担任（ヌマベ先生）にプレゼントを渡すと聞いたのですが、当日渡した様子はありません。企画したクラスメイトたちからはプレゼントの写真も収支の報告もなかったそうです。私に促される形で娘と同じクラスのセイラちゃんが企画者に連絡しましたが、返事はありま