任期満了に伴う津山市長選挙が告示され、現職と新人2人のあわせて3人が立候補を届け出ました。 【写真を見る】【津山市長選挙2026】現職と新人2人のあわせて3人が立候補第一声【岡山】 津山市長選挙に立候補したのは、届け出順に・元津山市総務部長で新人の玉置晃隆氏、・現職で3回目の当選を目指す谷口圭三氏、・医師で新人の光井聡氏の3人です。 （玉置晃隆氏）「津山の市民のみなさまがたの安心した暮らしをまずつくってい