義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？第1話義母を預かる？イヤです！【編集部コメント】義母を「2ヶ月に一度、2週間のペースで、うちで預かる」と話す夫のコウタさん。「決定したから」と、妻イツキさんの意見を聞こうともしないまま当日を迎えてしまっ