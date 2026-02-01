J1アビスパ福岡は8日、ホームのベスト電器スタジアムで岡山との「J1百年構想リーグ」開幕戦に臨む。開幕キャンペーンとして、先着1万人に人気サッカー漫画「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」とのトリプルコラボレーションブランケットをプレゼントする。イベント広場ステージでは、昨季限りで現役を引退した中原秀人さんと、末吉隼也さんによるOBのトークショーを実施。写真撮影タイムも設けられる。福岡のスビーく