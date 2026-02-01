富岡市の新たな名物「富岡クレープ」を味わえる催しが市内で初めて開かれ多くの人でにぎわいました。 この催しは、ご当地スイーツとして「富岡クレープ」を広くＰＲしようと市の観光協会が初めて開いたものです。 富岡製糸場とクレープ発祥のフランス文化の歴史的なつながりを背景に企画されたもので、地元産の食材を使った「富岡クレープ」は絹のようななめらかな食感が特徴です。 会場では３日