高校生に将来の夢やなりたい自分について考えてもらおうと、女性奉仕団体によるキャリア支援プログラムが前橋市内で行われました。 この取り組みは、高校生のキャリアをサポートしようと女性の社会的地位の向上などを目的に活動する国際ソロプチミストの前橋と利根ぬまたが、初めて開いたものです。 １日は、前橋女子や尾瀬など県内４つの高校の１年生から３年生まで合わせて１６人が参加しました。生徒たちは、グルӦ