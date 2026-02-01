太田市の八王子山公園内にドッグラン施設が新たに整備され、オープニングセレモニーが行われました。 太田市上強戸町の八王子山公園内に整備されたドッグパークおおた。約３０００平方メートルの大型・中型犬エリアと２０００平方メートルの小型犬エリアが用意されています。施設内には、犬用のトイレやシャワーのほか木製の遊具や飼い主が休憩できるベンチなども整備されました。 多くの市