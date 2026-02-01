中道改革連合の野田佳彦共同代表が３１日に来県し、有権者に支持を呼びかけました。 中道改革連合の野田共同代表は３１日午後７時ごろ、太田市内のホテルで開かれた集会に参加しました。 「物価高でずっと政治空白が続いてきたんじゃないんですか。１２２兆円もの史上最大規模の予算を組んだならしっかり審議して年度内の成立を期す。これが政府の仕事じゃありませんか？暮らしをまさに先送りしてるんじゃないですか。後回しにし