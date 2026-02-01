衆議院選挙の投開票日まで、あと一週間です。選挙期間中、唯一の日曜日を迎えた１日、各候補者は県内各地で支持を訴えました。 先月２７日に公示された衆院選には、県内５つの小選挙区にあわせて１７人が立候補しています。 今月８日の投開票日まで、残り一週間。選挙期間中、唯一の日曜日となった１日、各候補者は、商業施設の周辺や、親子連れでにぎわう公園など、人が多く集まる場所を中心に街頭演説を行うなどして有権者に支