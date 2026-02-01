¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÇÃæ¤¬Çò¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©Vtuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Åê¹Æ¤·¤¿?¿©¤ÙÊª?¤Î¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½ÌÌ¤¬Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÇÃæ¿´ÉôÊ¬¤¬Çò¤¤¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È?¤«¤Þ¤Ü¤³?¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤³¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡©Åú¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ØÀ¾¿Í¤«´ØÅì¿Í¤«Ê¬¤«¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸þ¤±¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï´ØÅì°Ê³°¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤È¤«³÷ËÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö