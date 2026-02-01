藤岡市役所 物価高騰にともなう市民の負担を軽くしようと、藤岡市は２月１日から市の指定ごみ袋の卸価格を１０枚当たり最大７０円引き下げます。 藤岡市の可燃ごみ袋の１０枚当たりの卸価格は、１０年前から毎年値上がりが続いていて、去年は２２０円と販売を開始した１９８５年以降最も高くなっていました。 市民から「他の市と比べて価格が高い」という声が多く寄せられたことから、市は業務を委託する製造会社に値下げ