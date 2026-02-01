バレンタインを2週間後に控え、広島市の百貨店では国内外のチョコレートを集めた催しが始まっています。広島市中区の福屋八丁堀本店で開催されている「ショコラショー」。国内外の有名パティシエが手がける約50のブランドが並びます。注目は、世界的パティシエの辻󠄀口博啓シェフが手掛けた「日本酒ショコラ」です。東広島市安芸津町にある今田酒造の純米酒を使用し、やわらかな甘さと日本酒の酸味が特徴の一粒