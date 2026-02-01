◇スノーボード 女子W杯女子パラレル大回転(日本時間1月31日、スロベニア・ログラ)スノーボードのワールドカップでミラノ・コルティナ五輪日本代表の三木つばき選手が優勝。今季2勝目を挙げました。オリンピック前最後のW杯となるこの日の第9戦に臨んだ三木選手は、予選をトップ通過すると決勝でも他選手を抑えて勝利。第2戦以来の優勝を果たしています。三木選手はこれで今季優勝2回、2位1回、3位2回に。中でも直近4戦で3度表彰台