◇スポニチ後援第74回別府大分毎日マラソン（2026年2月1日大分市高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）青学大の黒田朝日（4年）が2度目のマラソンに挑んで2時間7分03秒で3位に入った。28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の出場権を獲得した。今年の箱根駅伝5区で5位でたすきを受けた山上りでトップと3分24秒差を大逆転。大幅に区間記録を更新して総合3連覇に大き