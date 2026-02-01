阪神の春季キャンプ具志川組が1日、初日の練習を終えた。この日、フリー打撃前には各班、約10分間打撃ケージ内でバント練習を行ってから打撃練習に移行した。投手陣は実績ある高橋、岩貞、西勇らがブルペン入り。別メニューのドラフト1位・立石は、室内で軽いティー打撃を行った。以下は平田2軍監督の一問一答。――キャンプ初日を終えて。「やはり初日っていうのはいい緊張感、毎年この2月1日っていうのは特別な、いい雰