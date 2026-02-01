「ボートピア栗橋カップ開設１６周年記念」（１日、戸田）秋元哲（３７）＝埼玉・１０３期・Ａ１＝が３日目後半９Ｒで道中追い上げて２着とし、予選２位で優出を決めた。「回り足を中心にレース向き。普通よりは全体的に上はある」と好感触。「優勝戦は回していきたい。そうすればもう少しターン回りが良くなるかもしれない。伸びは変わらないと思う」とさらなる上積みを狙う。これで浜名湖に続き連続優出となった。「昨年よ