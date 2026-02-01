2月のスタートだった今日も、一日冷え込みました。そうした中、全国各地でこの時期恒例の行事やイベントが行われ、寒さに負けない歓声が響いています。奇声を上げながら街を練り歩く“わら装束”を身にまとった男性たち。顔には黒いすすが塗られていて、桶の水を屋根にめがけて勢いよくかけていきます。ユネスコの無形文化遺産に登録されている宮城・登米市の祭り「米川の水かぶり」。身に着けているわらには火を防ぐ御利益がある