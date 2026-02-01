文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の2月8日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、四期生の石塚瑶季、五期生の松尾桜が出演する。 この3人の組み合わせでの出演は初となる今回の放送では、三～五期生から一人ずつ集まったということで、プチ企画「同期だから知ってる！○○ランキング」を実施する。 「同期で一番あわてんぼうな