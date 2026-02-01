有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。1月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。1月25日（日）の放送では、麒麟・川島明さんが昨年末に開催されたフワちゃんの復帰戦を観に来た関係者の振る舞いに苦言を呈した件について、持論を展開し