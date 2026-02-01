巨人は１日、春季宮崎キャンプをスタートした。この日は晴れ、日曜日で１万４０００人の大観衆。１軍スタート４２人中、３分の１の１４人が昨年はいなかった新戦力で、楽天からＦＡ移籍の則本昂大投手、ドラフト１位の竹丸和幸投手、日本ハムからＦＡ移籍の松本剛外野手らが躍動して新しいチームを印象づけた。阿部監督は「ケガ人もいなかったし、素晴らしいスタートを切ったんじゃないかと思います。いい緊張感があって、