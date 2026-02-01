巨人の石塚裕惺内野手（１９）が１日、最後まで残り、打撃練習を行った。室内の木の花ドームで打ち終わったのは午後５時２１分。朝から夕方まで練習し「初めに降格させられてしまったら（意味がない）。僕は一発目からアピールしないといけないと思うので、できる準備だけはしていきたいと思った」と振り返った。午後５時過ぎとは思えないくらい元気だった。最後のメニューは近距離で様々な変化をする剛速球が投じられるマシン