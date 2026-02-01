浦和は１日、百年構想リーグのチームキャプテンが、ＭＦ渡辺凌磨に決定したと発表した。なお、副キャプテンは京都への期限付き移籍から復帰したＤＦ宮本優太と、ＦＷ金子拓郎が務める。渡辺はクラブを通じ「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています。先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を全うし、チーム全員が同じ方向を向いて闘い、タイトルを獲れるよう努力し