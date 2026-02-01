国際ジャーナリストの落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため８４歳で亡くなり、喪主を務める長男でメディアアーティストの落合陽一さんがＳＮＳを更新。父の死を偲びました。 【写真を見る】【 落合信彦さん・死去 】長男・落合陽一が追悼「無茶苦茶で大変にべらぼうな人でありました」陽一さんは「父，落合信彦が逝去しました．」のタイトルで投稿し、「泣かないつもりだったんですけどね．