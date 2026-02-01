小松島競輪の高松市営「G3開設75周年記念玉藻杯争覇戦in小松島」は、1日に決勝戦が行われ、高松がホームバンクの石原颯（26＝香川・117期）が犬伏湧也の番手から抜け出し記念初優勝を飾った。捲った吉田拓矢が2着、吉田を追走した金子幸央が3着。香川からニュースターが誕生した。石原が犬伏の番手から抜け出しV。ゴール後はファンの声援に応えて拳を突き上げた。「ホッとしましたね」と安堵（あんど）の表情を浮かべる。