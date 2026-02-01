「SUNトピ」きょうからは福山佳那・気象予報士です。私が「SUNトピ」で最初に行ってきたのは、さむ〜い冬でも、ぽかぽか温まりながら絶景が楽しめる、あの場所です！「長瀞に来ました〜〜〜！」（福山佳那・気象予報士）長瀞（ながとろ）といえば、川を豪快に下る“ラインくだり”が有名ですが、冬の時期は、また違った体験ができるんです！冬の長瀞は行ったことない！「こたつがあたたかいです」（福山佳那・気象予報士）「こたつ