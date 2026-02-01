任期満了に伴いきょう告示された滑川市長選挙は、現職の水野達夫さんのほかに立候補がなく、無投票で2回目の当選を果たしました。「バンザーイ！バンザーイ！」滑川市長選で再選を果たした水野達夫さん「この4年間まいたたねを、少しでも大きな花を咲かせたいそんな思いであります。今までやってきた取り組みを進める進化、深める深化、それぞれ今までの取り組みを進化させていきたい という思い」当選した水野達夫