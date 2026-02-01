渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、元WBCバンタム級王者の山中慎介氏（43）をゲストにYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。名ボクサーと練習について語った。大学時代は練習に身が入らず、大事な試合に負けたことで、逆にプロでは勝利にどん欲になったという山中氏。2階級で世界制覇した畑山氏も「（俺も）練習量はたいしたことなかった。普通、普通」と謙そんした。そ