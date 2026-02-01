ダブルアート・真べぇが１月３１日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に愛のクレーマー芸人枠で出演した。ラストの出演芸人らがネタ披露する「閉店ガラガラ」で、「大阪師匠ゴシップ」として大阪・なんばグランド花月での吉本重鎮を巡る事件をネタにした。真べぇによると、オール阪神・巨人の単独ライブの際に、西川きよしから楽屋に寿司２人前が差し入れで届いたという。しかし、リハーサル中にその寿司が全部