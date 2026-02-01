2月1日（現地時間1月31日、日付は以下同）。サクラメント・キングス、クリーブランド・キャバリアーズ、シカゴ・ブルズの3チームが絡んだトレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 今月6日のトレード・デッドラインが迫る中、1月10日に成立したトレイ・ヤングを絡めたアトランタ・ホークスとワシントン・ウィザーズによるトレード以来の動き