BTS・V（ヴィ）が自身のInstagramストーリーズを更新。ジムで汗を流す、最新ショットを投稿した。 写真：健康的に体を動かす、V！シンプルコーデも様になる、逞しい厚みある肉体美 ■体づくりに余念のない、BTS・V Vは、薄いグレーのニット帽、ダークグレーのスウェットにインナーはスモーキーなピンクを合わせたトレーニングコーデで黙々とウォーキ