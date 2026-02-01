養殖のカキが死滅する被害が出る中、風評被害を防ぎ旬の味を楽しんでもらおうと1日に廿日市市でイベントが開かれました。「大野かきフェスティバル」は今年で37回目を迎えた人気のイベントです。今シーズン、大野産のカキは約7割がへい死する被害を受けましたが、順調に成長したカキを消費して地域を盛り上げようと開催されました。大野産のカキはぷりぷりした大きな身が特徴で、訪れた人たちが焼きガキやカキフライなど旬の