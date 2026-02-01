県内の高校生が身近な課題の解決に向けプロジェクトを考案・実践しきょう（1日）はその成果を発表しました。山口市で行われたやまぐち探求サミット。探究活動を通して高校生の挑戦する力やコミュニケーション力を育成しようと2020年度から行われていてことしは県内21の高校から42のプロジェクトがエントリーしました。高校生たちは6カ月間防災や地域の伝統文化など自分たちが見つけた様々な課題をテーマに解決に