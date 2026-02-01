2026年1月30日、韓国・ハンギョレ新聞によると、韓国ギャラップによる世論調査で、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率は60％との結果が出た。27〜29日に全国の満18歳以上の有権者1001人を対象に実施したアンケート調査で、李大統領の職務遂行について「よくやっている」と答えた人は前週より1ポイント少ない60％と集計された。「よくやっていると思わない」も1ポイント下落の29％だった。肯定的な評価の理由は「経済・民生」