県産食材の新たな活用方法について県内の高校生や大学生が考えたアイデアの発表会がありました。県産食材の新たな活用方法を県内の高校生や大学生が考える「かごしまの食未来プロジェクト」。県が2025年6月からアイデアを募集し28の応募の中から優秀賞に選ばれた3校が発表しました。鹿屋農業高校はかのや姫小豆という在来種の小豆の栽培に挑戦し、スイーツを開発しました。（鹿屋農業高校2年・吉井珈琳さん）「どうい