サッカー元日本代表で、現在ジュビロ磐田に所属する川島永嗣選手が、1月31日に自身のSNSを更新。W杯で日本代表に選出されたGKが集結した豪華な写真を公開しました。川島選手は今回、自身のインスタグラムに「今日は名古屋と練習試合でした。リーグ開幕まであと1週間！！」と新シーズンへの意気込みをつづり、1枚の写真を投稿。川島選手のほか、川口能活氏(磐田GKコーチ)や、楢粼正剛氏(名古屋GKコーチ)、シュミット・ダニエ