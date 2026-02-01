作家で国際ジャーナリストの落合信彦さんが亡くなった事が分かりました。84歳でした。【映像】国際ジャーナリスト 落合信彦さん（84）死去息子の落合陽一さんによりますと、落合さんは、今朝（2月1日）午前8時8分、老衰のため亡くなりました。落合さんは1942年、東京生まれ。58年にアメリカに渡り、オルブライト大学を卒業後ビジネスマンを経て、ジャーナリストになりました。1976年に『二人の首領』で作家デビューすると、