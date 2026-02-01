2日から薬局やドラッグストアで販売されるのは、医師の診察を受けずに購入できる国内初の緊急避妊薬（アフターピル）、第一三共ヘルスケアの「ノルレボ」です。性行為から72時間以内に女性が1錠飲むと81％の確率で妊娠を防げるということです。1錠入り1箱7480円（税込）で、年齢制限はなく、親などの同意なしで購入できます。ただし、すべての薬局などで販売されるわけではなく、研修を受けた薬剤師がいることや購入者のプライバシ